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    • Haberler
    • 04.11.2022 13:22
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    • 04.11.2022 13:22
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    GSB personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI? GSB 1200 yurt personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    GSB personel alımı sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını açıklamıştı. Başvurular 14 Ekim'de sona erdi. Şimdi gözler sonuçlarda. Peki, GSB personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI? GSB 1200 yurt personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    GSB personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 1200 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Adaylar başvurularını yaptıktan sonra sonuçlara odaklandı. Peki, GSB personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI? GSB 1200 yurt personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    BAKAN KASAPOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını açıklamıştı.

    Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 yurt yönetim personeli başvuruları 14 Ekim'de sona erdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, sonuçlar için tarihler merak edilmeye başladı.

        Bakanlık tarafından alımı yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

        GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        GSB personel alımı sonuçları, e-Devlet üzerinden duyurulacak. Sonuçlar açıklandığında adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sorgulama işlemlerini yapabilirler.
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        Haberler Haberler GSB personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI? GSB 1200 yurt personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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