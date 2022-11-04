Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 1200 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Adaylar başvurularını yaptıktan sonra sonuçlara odaklandı. Peki, GSB personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI? GSB 1200 yurt personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını açıklamıştı.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.