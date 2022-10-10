Hakkari Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 20 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 1 (bir) nüsha dosya ve 6 (altı) adet CD ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.



2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 1 (bir) nüsha dosya ve 4 (dört) adet CD ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.



3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) nüsha dosya ve 4 (dört) adet CD ekleyerek ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.



4) Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

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