2005 model OPEL marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Nusaybin İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2005 model OPEL marka araç sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 120.500 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda aracın satış tarihi 09.11.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

47NB984 Plakalı , 2005 Model , OPEL Marka , VİVORA 1,9 CDTI Tipli , Y19DTIC312526 Motor No'lu, W0LF7JKAC4Y704645 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Motor Gücü 101,0HP, Rengi Beyaz, Bilirkişi raporuna göre; Araç çalıştırılamadığından km'sine bakılamadı. Aküsü bitmiş olabilir. 18/12/2018 tarihli TUVTURK Kayıtlarında km bilgisi 263791'dir. Koltuk sayısı 5 olması gerekirken mevcut( şoför koltuğu ve yan koltuğu var) 2 kişilik koltuk sökülmüştür ve yerine arka kısımda sağlı sollu olarak 1'er adet medefeden uygunsuz olarak koltuk mevcuttur. Aracın lastik durumu kötü aşınmalar mevcuttur. Cam silecekleri yıpranmış, motor havuzunda yağ kaçakları veya terlenme mevcut, sağ yan kapı açılmıyor. Arka kapı kapanmıyor kilit sistemi tam olarak çalışmıyor. Yangın söndürme tüpü, ilk yardım çantası yok. Camlarda sonradan film yapıştırılmıştır. Arka sol kapıda göcük mevcuttur. Aracın Arka sol sinyalizasyon camı kırık. İlk Mauyene geçerlilik süresi 13/12/2019 olarak EGM kaydından tespit edildi ve şuanda muayenesi yoktur.

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