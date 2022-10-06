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    • Memur
    • 06.10.2022 12:20
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    • 06.10.2022 12:20
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    THY pilotluk başvuru ücreti, şartları neler? Türk Hava Yolları (THY) pilot alımı başvuruları başladı mı?

    389 uçaklık filosuyla, küresel hava yolu şirketleri arasında filo büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük 9'uncu hava yolu şirketi konumuna erişen Türk Hava Yolları, resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden pilot alımı için ilan açtı. İlana, 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş Türk vatandaşı olanlar başvuru yapabilecek.

    takvim.com.tr
    THY pilotluk başvuru ücreti, şartları neler? Türk Hava Yolları THY pilot alımı başvuruları başladı mı?

    Türk Hava Yolları (THY) gelecek hedefleri doğrultusunda pilot ailesini büyütüyor. Yetiştirilmek üzere pilot alımı için ilan yayınlayan THY, açıklamasında, 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş ve Türk vatandaşı olanların başvurabileceğini bildirdi. Peki, THY pilot alımı ne zaman? THY pilot alımı şartları neler? İşte merak edilenler...

    THY PİLOT ALIMI HANGİ KADROLARDA YAPILACAK?

    Kaptan Pilot
    II. Pilot
    Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı
    Simülatör Eğitim Öğretmeni (SFI)

    YETİŞTİRİLMEK ÜZERE II. PİLOT ALIMI NASIL YAPILACAK?

    THY tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

    Pilot adayları, kariyer sitemizde yayınlanan ilanlar üzerinden başvuru yaparak seçim sürecine dâhil oluyor. Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı programına katılacak olan adaylarda yabancı dil bilgisi, eğitim ve yaş gibi temel gereklilikler arıyoruz. Ayrıca, uçuş yeteneğinin yanı sıra; disiplinli, sorumluluk sahibi, dikkatli ve karar verme gibi yetkinlikleri gelişmiş bireyler olmasını önemsiyoruz. Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayları, tüm şartlarının uygun olması halinde, Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya Türk Hava Yollarının iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 18-24 ay boyunca teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir programa dâhil oluyor.

    Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayları, aldıkları eğitim süresince, aynı zamanda çalışanımız oluyor ve diğer çalışanlarımızın yararlandığı tüm hakların yanı sıra eğitim aldıkları lokasyona göre konaklama imkânına da sahip oluyor. Eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adaylarımızı, II. Pilot Adayı olarak ekibimize dâhil ediyor ve görevdeki diğer çalışanlarımızla aynı sosyal imkânları sunuyoruz. Siz de Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı programımıza başvurarak, tüm dünyada hızla gelişen ve yetişmiş pilot ihtiyacı artan hava yolu taşımacılığında geleceğin başarılı pilotları olarak yerinizi alabilir, büyük ailemizin bir parçası olabilirsiniz.

        THY PİLOT AIMI SINAVLARI NELER?

        Türk Hava Yolları İngilizce sınavı: Dil belgesi olmayan adaylarımızın sürece devam edebilmesi ve İngilizce yeterliliğini ölçmek adına yapılan bir sınavıdır.
        Boy-Kilo Ölçüm süreci: Mesleğin gereklilikleri doğrultusunda Ortaklık tarafından ilan kriterinde belirlenen boy, kilo ölçülerine ve boy-kilo endeksine sahip olduklarını tespit etmek amacıyla ölçümlerin gerçekleştirildiği süreçtir.
        DLR-1 Sınavı: Bilgi ve yetenek modüllerinden oluşan teknik sınav, toplam 6 modülden oluşmaktadır. Yaklaşık 5 saat sürmektedir. Adaylara sınav ile ilgili çalışma dokümanı iletilmektedir.
        CRM Mülakatı:Kokpit personeli istihdam sürecinde kişilik özellikleri ve yetkinliklerinin değerlendirildiği süreçtir.
        Kurul Mülakatı: İnsan kaynakları departmanından katılımcılar ve kaptan pilottan oluşan değerlendirme komisyonu tarafından adaylarımızın mesleki yetkinlik ve yeterliliklerin değerlendirildiği mülakattır.

        THY PİLOT ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Genel Koşullar

        • T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

        • En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,
        *Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi istenmektedir.

        • 01.01.1992 tarihinden sonra doğmuş olmak,

        • Boy uzunluğunun 160 cm'den kısa, 195 cm'den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

        • Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

        • Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

        • Daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

        • Daha önce THY AO ve THY AO' nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

        Yabancı Dil (İngilizce) Koşulu

        • Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek,

        TOEFL (IBT) : 60 (speaking : min.18)

        IELTS : 6 (speaking : min.6)

        PTE : 46 (speaking : min.46)

        İlana başvuran ve dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adaylara, THY AO tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, kurul mülakatı süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacaktır.

        Sağlık Koşulları

        Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adayların, işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından kendi imkanları ile sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve alınan raporu THY AO İş Sağlığı Müdürlüğü işyeri hekimlerine onaylatmaları gerekmektedir. SHGM yetkili kurumdan alınmış olumlu rapor olsa bile, THY A.O kendi iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkikler isteyerek veya ek sağlık koşullarına bağlı olarak adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir.)

        THY BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        • Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

        • Hâlihazırda dil belgesi bulunan adaylar DLR-1 sınavına davet edilecektir. Dil belgesi bulunmayan adaylar THY AO tarafından gerçekleştirilecek İngilizce sınavına davet edilecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.

        • Lisans derecesinde mezun olabilecek adaylar mezuniyetlerine 3 ay kala üniversitelerinden alacakları resmi yazı ile ilana başvuruda bulunabilecektir. Adayların diplomalarını mülakat aşamasına kadar ibraz etmeleri gerekecektir.

        • Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde işe alım süreci tamamlanacaktır.

        Yetiştirilmek Üzere II.Pilot Aday Adayı Değerlendirme Süreçleri:

        • İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen adaylar katılacaktır.)

        Aday, ilana başvuru gerçekleştirdiği tarihten itibaren yaklaşık 15 gün sonra sınava davet edilir.

        • DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi)

        İngilizce sürecini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 2 hafta içerisinde DLR-1 testine planlanır.

        • CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi)

        DLR-1sürecini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 2 hafta içerisinde CRM değerlendirmesine planlanır.

        • Kurul Mülakatı, Evrak Kontrolü ve Boy-Kilo ölçümü

        CRM değerlendirmesini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 2 hafta içerisinde kurul mülakatına planlanır.

        • Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

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            Haberler Memur THY pilotluk başvuru ücreti, şartları neler? Türk Hava Yolları (THY) pilot alımı başvuruları başladı mı?
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