Maltepe Üniversitesi 7 araştırma görevlisi alacak

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak araştırma görevlilerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Maltepe Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı için bilgiler

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

• Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)

• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

• Özgeçmiş (YÖK Formatlı)

• ALES Belgesi

• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

• Adli Sicil (e-Devletten alınabilir)

• 2 adet vesikalık fotoğraf

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