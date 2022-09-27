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    • Memur
    • 27.09.2022 10:10
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    • 27.09.2022 10:10
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    Maltepe Üniversitesi 7 araştırma görevlisi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Maltepe Üniversitesi 7 araştırma görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    Maltepe Üniversitesi 7 araştırma görevlisi alacak

    Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak araştırma görevlilerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Maltepe Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı için bilgiler
    Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
    • Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)
    • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
    • Özgeçmiş (YÖK Formatlı)
    • ALES Belgesi
    • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
    • Adli Sicil (e-Devletten alınabilir)
    • 2 adet vesikalık fotoğraf

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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