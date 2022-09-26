SGK Başkanlığı 341 sözleşmeli personel alacak

SGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 341 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin destek personeli, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte SGK Başkanlığı sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

Bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ile aynı Kanunun 48' inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1*, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerindeki ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek-1'inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanlar (dul ve yetim aylığı hariç) ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

3) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

4) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

5) Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

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