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    • Memur
    • 10.09.2022 10:40
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    • 10.09.2022 10:40
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    THY Kabin memuru alımı başvuru şartları neler, kaç kişilik alım yapılacak? 2022 Türk Hava Yolları kabin memuru alımı başladı mı?

    THY kabin memuru alımı için araştırmalar başladı. Türk Hava Yolları (THY) yeni kabin memuru alımı için ilan yayımladı. Peki, Türk Hava Yolları kabin memuru alımı başladı mı? THY Kabin memuru alımı başvuru şartları neler, kaç kişilik alım yapılacak?

    2022 Türk Hava Yolları kabin memuru alımı başladı mı?

    Türk Hava Yolları kabin memuru alımları hakkında aramalar hız kazandı. Kovid-19 pandemisi sonrası dünyada en hızlı yükselişe geçen hava yolları arasında bulunan Türk Hava Yolları, gelecek hedefleri doğrultusunda 65 bin kişilik ailesini yeni kabin memurları ile büyütüyor. Peki, Türk Hava Yolları kabin memuru alımı başladı mı? THY Kabin memuru alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler!

    388 uçaklık filosuyla, küresel hava yolu şirketleri arasında filo büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük 9'uncu hava yolu şirketi konumuna erişen Türk Hava Yolları resmi insan kaynakları sitesi kariyer.Thy.com üzerinden ilan açtı.

    Türk Hava Yolları'nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana 1 Ocak 1984 ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar başvuru yapabilecek*. Türk Hava Yolları misafirlerini gökyüzünde karşılayacak adayların güler yüzlü, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kişiler olması bekleniyor. İlan yeterli başvuru sayısına ulaşıldığında yayından kaldırılması planlanıyor.

        Uluslararası havayolu şirketlerinin binlerce çalışanının işine son verdiği dönemde çalışan kaynağını koruyan bayrak taşıyıcı havayolu, bu birlik sayesinde pandeminin olumsuz etkilerini olabilecek en kısa sürede atlattı.

        Halihazırda 13 bine yakın kabin memuruyla operasyonlarını icra eden şirket ekibine yeni katılacak adaylara dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkânı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.

        Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi adresinden ulaşılabilir.
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        Haberler Memur THY Kabin memuru alımı başvuru şartları neler, kaç kişilik alım yapılacak? 2022 Türk Hava Yolları kabin memuru alımı başladı mı?
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