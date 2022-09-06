İl il TYP kura çekimi NİHAİ LİSTE! MEB TYP kura çekimi sonuçlarına nereden bakılır? İŞKUR MEB TYP kura sonuçları 2022 isim listesi!

ADIYAMAN

Adıyaman merkez ve köylerinde bulunan okullarda görev yapacak 216 temizlik görevlisi kura ile belirlendi.

2022-2023 eğitim öğretim sezonunun 4,5 aylık bölümünde görev yapacak geçici temizlik personeli kura ile belirlendi. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) çerçevesinde Adıyaman merkezdeki okullar için 159 asil, 318 yedek, köylerdeki okullar için ise 57 asil, 171 yedek kura ile belirlendi. Adıyaman merkez ve köylerinde ki 216 kişilik kadro için 4 bin 98 kişi başvuruda bulundu.

MALATYA

Malatya'da okullarda çalıştırılacak temizlik personellerini belirlemek için kura çekimi yapıldı. Kura çekiminin kamera kaydı da alındı.

12 Eylül Pazartesi günü ilk ve orta ve liselerde eğitimin başlayacak olması nedeniyle eğitim kurumlarında çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde noter kurası çekilişi, asil ve yedek olarak Fuat Sezgin Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminin kamera kaydı da alındı.

Kura sonucuna göre Malatya'daki okullarda 774 kişi temizlik personeli olarak görevlendirilecek.