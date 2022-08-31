31 Ağustos PTT personel alımı tarihleri 2022: PTT personel alımı başladı mı, nasıl yapılacak? Haberler geliyor! Gözler oradaydı!

Yaklaşık olarak 15 bin bireyin istihdam edilmesi planlanmaktadır. İstihdam alanlarının ise çoğunluklu olarak gişe ön memuru ve dağıtım personel olması bekleniyor. PTT personel alımı ile ilgili duyurular araştırılıyor. Kamuda çalışmak isteyen binlerce birey doğrultusundan merak edilen PTT işçi alımı müracaat şartları ve yazılı sınavı soru dağılımı netlik kazandı. Peki, PTT personel alımı ne vakit başlıyor, kimler müracaat yapabilir? İşte Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) personel alımı ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...