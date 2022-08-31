20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları saat kaçta, hangi kanalda? 20 bin sözleşmeli öğretmen ATAMA SONUÇ EKRANI! MEB ATAMA TAKVİMİ 2022!

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.

ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü saat 16.00'ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.