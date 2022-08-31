20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları saat kaçta, hangi kanalda? 20 bin sözleşmeli öğretmen ATAMA SONUÇ EKRANI! MEB ATAMA TAKVİMİ 2022!

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında sona erdi. Şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!
ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.
ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü saat 16.00'ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.
4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.