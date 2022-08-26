Okullara güvenlik alımı ne zaman başlayacak 2022? İŞKUR MEB - TYP Okullara güvenlik alımı başvuruları başladı mı?

İŞKUR TYP okul başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullara güvenlik alımı yapılacak. Okulların güvenliğini sağlamak için yapılacak güvenlik alımının hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Okullara güvenlik alımı ne zaman başlayacak 2022? MEB - TYP- İŞKUR okullara güvenlik alımı başvuruları başladı mı? İşte merak edilenler!
İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 12 Eylül öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
En az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşını doldurmamış olman, görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen aklen sağlıkken bir problemim olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, güvenlik görevlisi olarak istihdam edecekler için silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmamak, engelli veya eski hükümlü olmamak.