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    • Memur
    • 26.08.2022 16:13
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    • 26.08.2022 16:13
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    Okullara güvenlik alımı ne zaman başlayacak 2022? İŞKUR MEB - TYP Okullara güvenlik alımı başvuruları başladı mı?

    Okullara güvenlik alımı ne zaman yapılacak? İŞKUR TYP kapsamına dahil edilen okullara güvenlik alımı için vatandaşlar heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Okulların açılmasına az bir zaman kala başvuruları bekleyenler gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, Okullara güvenlik alımı ne zaman başlayacak 2022? MEB - TYP- İŞKUR okullara güvenlik alımı başvuruları başladı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Okullara güvenlik alımı ne zaman başlayacak 2022?

    İŞKUR TYP okul başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullara güvenlik alımı yapılacak. Okulların güvenliğini sağlamak için yapılacak güvenlik alımının hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Okullara güvenlik alımı ne zaman başlayacak 2022? MEB - TYP- İŞKUR okullara güvenlik alımı başvuruları başladı mı? İşte merak edilenler!

    İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 12 Eylül öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

    KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    En az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşını doldurmamış olman, görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen aklen sağlıkken bir problemim olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, güvenlik görevlisi olarak istihdam edecekler için silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmamak, engelli veya eski hükümlü olmamak.

        TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak eski hükümlü olmamak görevine yapmasını engel bir durumu bulunmamak kamusal haklarından yoksun bulunmamak erkek adaylarını askerliğini yapmış olması Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

        Belirtilen şartlara sahip olan adaylar için Başvurular İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

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        TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

        İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
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        Haberler Memur Okullara güvenlik alımı ne zaman başlayacak 2022? İŞKUR MEB - TYP Okullara güvenlik alımı başvuruları başladı mı?
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