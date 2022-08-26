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    • Memur
    • 26.08.2022 12:03
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    • 26.08.2022 12:03
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    Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 30 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak

    Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 30 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
    • Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe
    • Özgeçmiş
    • 2 adet fotoğraf
    • Nüfus cüzdanı fotokopisi
    • Askerlik durum belgesi veya e-Devlet çıktısı
    • Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi e-Devlet çıktısı
    • Diplomalarının tasdikli sureti veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgeleri (lisans, yüksek lisans ve doktora)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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