Dicle Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 22 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Dicle Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

1. Doçentliğini veteriner klinik öncesi bilimleri (veteriner mikrobiyolojisi) alanından almış olmak.

2. Doçentliğini biyoloji bilim alanından almış olup yumuşakça histopatolojisi konusunda çalışması olmak.

3. Doçentliğini milletlerarası özel hukuk bilim alanından almış olmak.

4. Doçentliğini iletişim çalışmaları alanından almış olup dijitalleşme ve sosyal medya üzerine çalışması olmak.

5. Doçentliğini tıbbi onkoloji alanından almış olup prostat ve yumuşak doku sarkomları üzerine çalışması olmak.

6. Doçentliğini eğitim programları ve öğretim alanından almış olup matematik eğitimi üzerine çalışması olmak.

7. Doçentliğini klasik Türk edebiyatı alanından almış olup Türkçe eğitimi konusunda çalışması olmak.

8. Diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini ağız, diş ve çene cerrahisi alanında yapmış olup çene yüz kırıkları konusunda çalışması olmak.

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