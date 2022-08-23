2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları! Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı KADRO (BRANŞ) dağılımı!

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı KADRO (BRANŞ) dağılımı açıklandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? soruları iş başvurusunda bulunmayı bekleyen binlerce kişi tarafından araştırılıyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık BakanI Fahrettin Koca, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." dedi.
Önümüzdeki günlerde ilanın yayınlanması ile birlikte kadrolar ve başvuru şartları da ortaya çıkacak. İlan yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer verilecektir.
İŞKUR KAPSAMINDA ALIM YAPILACAK KADROLAR
Temizlik Görevlisi,
Şoför,
Elektrikçi (Genel),
İnşaat Boyacısı/Boyacı,
Marangoz,
Güvenlik Görevlisi (Silahsız),
Klinik Destek Elemanı (Hastane),
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı