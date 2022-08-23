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    • Memur
    • 24.08.2022 08:53
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    • 24.08.2022 08:53
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    2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları! Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı KADRO (BRANŞ) dağılımı!

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı hakkında araştırmalar hızlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor." dedi. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı KADRO (BRANŞ) dağılımı belli oldu mu? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları neler?

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı KADRO BRANŞ dağılımı!

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı KADRO (BRANŞ) dağılımı açıklandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? soruları iş başvurusunda bulunmayı bekleyen binlerce kişi tarafından araştırılıyor.

    SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Sağlık BakanI Fahrettin Koca, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." dedi.

    Önümüzdeki günlerde ilanın yayınlanması ile birlikte kadrolar ve başvuru şartları da ortaya çıkacak. İlan yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer verilecektir.

    İŞKUR KAPSAMINDA ALIM YAPILACAK KADROLAR

    Temizlik Görevlisi,

    Şoför,

    Elektrikçi (Genel),

    İnşaat Boyacısı/Boyacı,

    Marangoz,

    Güvenlik Görevlisi (Silahsız),

    Klinik Destek Elemanı (Hastane),

    Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,

    Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,

    Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı

        ÖSYM İLE ALIM YAPILACAK KADROLAR

        Hemşire,

        Ebe,

        Sağlık Teknikeri / Sağlık Teknisyeni,

        Psikolog,

        Sosyal Çalışmacı,

        Biyolog,

        Odyolog,

        Çocuk Gelişimcisi,

        Diyetisyen,

        Fizyoterapist,

        İş ve Uğraşı Terapisti,

        Dil e Konuşma Terapisti,

        Perfüzyonist,

        Sağlık Fizikçisi
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        Haberler Memur 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları! Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı KADRO (BRANŞ) dağılımı!
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