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    • Memur
    • 18.08.2022 11:12
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    • 18.08.2022 11:12
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    İstanbul Medipol Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi 36 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Medipol Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak

    İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 36 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;

    *657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

    *Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

    *Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

    Başvuru dilekçesi ve YÖK formatlı CV için:

    *(https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlama-dairesi),

    "Formlar" sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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