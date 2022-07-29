sinav.gib.gov.tr Gelir Uzman Yardımcılığı sonuçları kazananlar isim listesi! GİB GUY sınav sonuçları sorgulama ekranı: GİB mülakat sınavı ne zaman?





- 01.01.2020 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),



- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,



- ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,



- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.