sinav.gib.gov.tr Gelir Uzman Yardımcılığı sonuçları kazananlar isim listesi! GİB GUY sınav sonuçları sorgulama ekranı: GİB mülakat sınavı ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı beklenen duyuruyu yayımladı. Geçtiğimiz günlerde başvuruları alınan Gelir Uzman Yardımcısı alımı için yeni duyuru geldi. Açıklamada, "23 Temmuz 2022 Tarihinde Yazılı Bölümü Yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının Sonuçları Güncellenmiştir." denildi. İşte merak edilenler!
GİB SINAV DUYURUSU!
23 Temmuz 2022 tarihinde yazılı bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin süresi içerisinde yapılan itirazların Sınav Kurulunca değerlendirilmesi neticesinde; A kitapçığında 99'uncu, B kitapçığında ise aynı soru olan 93'üncü soru iptal edilmiştir. Sınav Kurulunca söz konusu sorular her aday tarafından doğru cevaplanmış kabul edilerek sözlü bölüme katılmaya hak kazanan adayların listesi güncellenmiştir.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) daha sonra yayımlanacaktır.
Adaylar, güncel puanlarını https://sinav.gib.gov.tr internet adresinden sisteme giriş yaparak öğrenebilirler.
650 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yakında 650 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek isterim. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Gelir Uzman Yardımcısı Sınavı'na katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm mesai arkadaşlarıma azimli gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.