MSÜ personeltemin.msb.gov.tr Harp Okulları kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? MSÜ Harp Okulları sınav sonuç ekranı! MSÜ kontenjanları...

8. Aday yerleştirme işlemleri süresince (15-29 Ağustos 2022) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırasının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (29 Ağustos 2022 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.
9. Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (31 Ağustos-09 Eylül 2022) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Harp Okullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde ilgili okula yerleştirileceklerdir (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (09 Eylül 2022 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).
10. Tüm adayların YKS-Sayısal (Tüm Harp Okulları adayları), YKS-Eşit Ağırlık ve YKS-Sözel (Sadece Kara Harp Okulu adayları) puanları, Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Testi Puanları katkısı ile oluşturulan "Aday Değerlendirme Puanı (ADP)" ve tercih durumuna göre Harp Okulları sıraları belirlenmiştir. İlgili okul kontenjanlarına göre ilk adaydan başlayarak yerleştirme işlemleri için çağrı yapılacaktır.
11. Aday sıralama listeleri sağlık muayene sonuçları dahil edilmeden düzenlenmiştir. Hastane muayene işlemleri sonucunda "Askeri Öğrenci Olamaz" kararlı sağlık raporu alanlar çağrı listesinde yer alsalar bile ilgili okula kayıt yaptırma hakları bulunmayacaktır.
12. Güvenlik soruşturma işlemleri devam etmektedir.
13. Hava Harp Okuluna (HHO), Öğrenci Seçme Uçuşunda (ÖSU) başarılı olup, kontenjana giren adaylar yerleştirilecektir. HHO kontenjanına giremeyen adaylar ÖSU'da başarılı olsa dahi HHO'ya giremeyecektir. ÖSU'da başarılı olup HHO Kontenjanına giremeyen, ÖSU'dan elenen ve ÖSU kontenjanına giremeyenlerden diğer okullara tercihleri bulunan adaylar kontenjanlara girmeleri halinde ilgili okullara yerleştirilecektir.
14. Aday sıralama listeleri Öğrenci Seçme Uçuşuna (ÖSU) katılan/katılacak aday listeleri dikkate alınmadan belirlenmiştir. Bu kapsamda MSÜ-2022 başvuru kılavuzunda belirtildiği şekli ile "Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına Kara Harp Okulunda okutulmak üzere istihkam sınıfına öğrenci temin edilmesi halinde; ilk tercihi Hava Harp Okulu olanlardan ÖSU Kontenjanına giremeyen ile "Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişli değildir" raporu alanlardan ADP göz önüne alınarak tercih edenler seçilecektir. ÖSU kontenjanına girerek ÖSU aşamasına katılan adayların istihkam tercihleri yok sayılacaktır. HHO istihkâm sınıfına erkek adaylar seçilecektir.