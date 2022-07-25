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    • Memur
    • 25.07.2022 11:28
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    • 25.07.2022 11:28
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    Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak | Memur alım ilanları

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    MAKÜ 31 Öğretim Üyesi alacak
    Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada "Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    GENEL AÇIKLAMALAR
    - Yönergemizin ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil puanlarını gösterir belgeyi müracaat dosyasına ekleyeceklerdir.
    - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
    - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
    - Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası (atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)
    - Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
    - Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

    Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, başvuru dilekçesi Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.

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    Haberler Memur Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak | Memur alım ilanları
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