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    • Memur
    • 26.07.2022 15:55
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    • 26.07.2022 15:56
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    2022 PTT 55.000 personel alımı başvuru şartları nedir? PTT personel alımı ne zaman? www.ptt.gov.tr iş başvurusu 2022 ekranı!

    PTT personel alımları binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Bu bağlamda 2022 yılı PTT memur alımları oldukça fazla araştırılıyor. Pek çok aday PTT'nin yeniden ne zaman memur alımı yapacağı büyük bir merak ile beklenmeye devam ediyor. Peki 2022 yılında PTT memur alımı yapacak mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    PTT personel alımı ne zaman?

    Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT 2022 yılı için yeni memur alımı yapacak mı? PTT alımı gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. PTT alımlarını bekleyenler, alım ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. PTT personel alımına başvurmak isteyen adaylar, başvuruların hangi tarih aralığında alınacağını öğrenmek istiyor. PTT personel alımı ile ilgili son gelişmelere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki 2022 yılı PTT personel alımı başvuru şartları neler? 2022 PTT 55.000 personel alımı başvuru şartları nedir? İşte detaylar!

    PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    PTT personel alımına ilişkin kurumdan veya hükümet kanadından henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımına ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

    PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

    Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

    Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

        PTT BAŞVURU FORMU 2022

        PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler. Formu dolduran kişiler mülakatın ardından sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınavların sonuçları göz önünde bulundurularak iş başvuruları onaylanabilir.

        PTT PERSONEL ALIMI VE İŞ İLANLARI

        Açık olan tüm pozisyonlar ve gerek görülen tüm departmanlara personel alımı yapan PTT şirketi, personel alacağı yönünde duyurularını Ptt.gov.tr adresi üzerinden sürdürmektedir. Aynı zamanda öğrenciler için staj imkanı sunan PTT kargo son duyurularına göre Staj Seferberliği Projesi ile kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden staj başvurularını da kabul etmektedir.

        PTT PERSONEL ALIMI KOŞULLARI NELERDİR?

        PTT'de işe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

        a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

        istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

        b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

        c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

        ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

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        d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış

        olduğunu belgelendirmiş olmak.

        e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

        f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

        g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

        ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

        h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

        PTT YAZILI SINAVDA NELER SORULUYOR?

        PTT yazılı sınavda vatandaşlar hangi konular ve ne tür sorularla karşılaşacağını merak ediyor. İşte PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yayınladığı konu başlıklarına ilişkin detaylar şöyle;

        * Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

        * Sözel Akıl Yürütme

        * Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

        * Temel Yurttaşlık Bilgisi

        * Türkiye Coğrafyası

        * Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

        * Ölçme becerisi
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        Haberler Memur 2022 PTT 55.000 personel alımı başvuru şartları nedir? PTT personel alımı ne zaman? www.ptt.gov.tr iş başvurusu 2022 ekranı!
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