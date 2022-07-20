İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personelin büro personeli olarak görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Adayların bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara başvurabilmeleri için, 6 Eylül 2020 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş ve bu sınavdan en az 60 puan almış olmaları gerekir.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.

5- Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak.

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