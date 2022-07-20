2022-2023 MEB Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ek ders ücreti hesaplama 2022!

Ücretli öğretmenlik hakkında aramalar hız kazandı. Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı zaman kala ücretli öğretmenlik başvuruları araştırılmaya başlandı. e-Devlet üzerinden alınan başvurular sonucunda MEB'in boş kontenjanları bu kapsamda değerlendirilecek. Başvuru şartlarını karşılayan ve sonuçları olumlu değerlendirilen adaylar, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığı eylül ayı itibariyle ücretli öğretmenlik için görevlerine başlayacaklar. Peki, 2022 Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2022-2023 MEB Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte merak edilenler!
EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ücretli çalışan öğretmenlere ve usta öğreticilere de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kur'an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her beş ders için ilave bir ek ders ödemesi yapacağız.
Bu düzenlemenin ardından haftada 30 saat derse giren bir öğretmenin usta öğretici ve Kur'an kursu öğreticisinin alacağı ücret, 3 bin 400 liradan yüzde 68 artışla 5 bin 740 liraya yükselmektedir. Usta öğreticilerimizin 40 saat üzerinden alacakları ücret, 4 bin 500 liradan yüzde 64 artışla 7 bin 400 liraya çıkmaktadır. Yeni düzenlemenin ücretli çalışan öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz ve Kur'an kursu öğreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."