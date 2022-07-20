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    • 21.07.2022 09:21
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    2022-2023 MEB Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ek ders ücreti hesaplama 2022!

    Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2022 – 2023 ücretli öğretmenlik başvuru dönemi için öğretmen adayları araştırma yapmaya başladı. E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapılabilecek. Peki, 2022 Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2022-2023 MEB Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? Ek ders ücreti hesaplama 2022 nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    2022 Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu?

    Ücretli öğretmenlik hakkında aramalar hız kazandı. Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı zaman kala ücretli öğretmenlik başvuruları araştırılmaya başlandı. e-Devlet üzerinden alınan başvurular sonucunda MEB'in boş kontenjanları bu kapsamda değerlendirilecek. Başvuru şartlarını karşılayan ve sonuçları olumlu değerlendirilen adaylar, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığı eylül ayı itibariyle ücretli öğretmenlik için görevlerine başlayacaklar. Peki, 2022 Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2022-2023 MEB Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte merak edilenler!

    EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ücretli çalışan öğretmenlere ve usta öğreticilere de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

    Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kur'an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her beş ders için ilave bir ek ders ödemesi yapacağız.



    Bu düzenlemenin ardından haftada 30 saat derse giren bir öğretmenin usta öğretici ve Kur'an kursu öğreticisinin alacağı ücret, 3 bin 400 liradan yüzde 68 artışla 5 bin 740 liraya yükselmektedir. Usta öğreticilerimizin 40 saat üzerinden alacakları ücret, 4 bin 500 liradan yüzde 64 artışla 7 bin 400 liraya çıkmaktadır. Yeni düzenlemenin ücretli çalışan öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz ve Kur'an kursu öğreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl okullardaki öğretmen kadrosu boşluklarına göre ücretli öğretmen alımı yapıyor. Başvuruda bulunmak isteyen öğretmen adayları, ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, şartları ve maaşları hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. İşte 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvuru süreci ile ilgili tüm merak edilenler;

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Ücretli öğretmenlik başvurusu temmuz ve ağustos aylarında alınıyor. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

        2022-2023 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları henüz başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ücretli öğretmenlik başvuru klavuzunu henüz yayınlamadı.

        Her yıl temmuz-ağustos aylarında alınan başvurular için duyurunun yakın bir tarihte yapılması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimize eklenecektir.

        Ücretli Öğretmen Nedir?

        Öğretmen açığı bulunan okullara atanan ve ders başı ücret alan eğitmenlere ücretli öğretmen denir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanan ücretli öğretmenler, hastalık ya da doğum iznine ayrılmış öğretmenlerin yerine derse girer.

        Sözleşmeli öğretmen olarak da bilinen ücretli öğretmenler, idarecilik yapamaz ve hizmet puanları yoktur. Sadece bir eğitim dönemi boyunca okullarda eğitim verebilirler. İhtiyaç duyulduğu takdirde sözleşmeleri, okul yönetimi tarafından yenilenebilir.

        Ücretli Öğretmen Nasıl Olunur?

        Ücretli öğretmen olmak için Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Bununla birlikte e-devlet üzerinden başvuru yapmak da mümkündür. Ücretli öğretmenlik yapmak isteyenler farklı ilçeler için birden fazla başvuru yapabilir.

        KPSS puanı yüksek olanlar ve yüksek lisans yapmış olan kişilerin ücretli öğretmen olarak çalışma şansı, diğerlerine oranla daha yüksektir.
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        Gökdere yeşile bezeniyor
        Haberler Memur 2022-2023 MEB Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ek ders ücreti hesaplama 2022!
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