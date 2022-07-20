2022-2023 MEB Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ek ders ücreti hesaplama 2022!

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ücretli öğretmenlik başvurusu temmuz ve ağustos aylarında alınıyor. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları henüz başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ücretli öğretmenlik başvuru klavuzunu henüz yayınlamadı.

Her yıl temmuz-ağustos aylarında alınan başvurular için duyurunun yakın bir tarihte yapılması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimize eklenecektir.

Ücretli Öğretmen Nedir?

Öğretmen açığı bulunan okullara atanan ve ders başı ücret alan eğitmenlere ücretli öğretmen denir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanan ücretli öğretmenler, hastalık ya da doğum iznine ayrılmış öğretmenlerin yerine derse girer.



Sözleşmeli öğretmen olarak da bilinen ücretli öğretmenler, idarecilik yapamaz ve hizmet puanları yoktur. Sadece bir eğitim dönemi boyunca okullarda eğitim verebilirler. İhtiyaç duyulduğu takdirde sözleşmeleri, okul yönetimi tarafından yenilenebilir.