Özyeğin Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü ğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

Başvuru İçin İstenen Belgeler:



1. Başvuru dilekçesi (Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi ilanları için adayların Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Medeni Hukuk, İnsan Hakları Hukuku, İş Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku vb. alanlarından hangisinde çalışmak istediklerini belirtmelerini rica ederiz.)

2. Özgeçmiş ya da YÖK Formatlı Özgeçmiş (Dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az bir referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Öğrenim Belgeleri (tüm diplomalar, ilanda istenen öğrenci belgeleri, tüm derecelerin transkriptleri (GPA notu için şarttır) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir, e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

5. ALES belgesinin barkotlu kopyası

6. YDS ve dengi yabancı dil belgeleri barkotlu kopyası

7. Varsa yayınların kopyası

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi kopyası

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (saat 17.00'a) yukarıda belirtilen evrakları e-posta yoluyla (ik@ozyegin.edu.tr) adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (https://www.ozyegin.edu.tr) yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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