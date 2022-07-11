20 bin öğretmen ataması BRANŞ DAĞILIMI, taban puanları ve kontenjanları 2022! 20 bin öğretmen atama takvimi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası peş peşe müjdeli açıklamalar geldi. Asgari ücret, emekli-memur zammının ardından bu kez de öğretmen adaylarını sevindiren bir haber duyuruldu. Buna göre 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Öğretmen olma hayali kuran binlerce adayı ilgilendiriyor. Peki 20 bin öğretmen ataması ne zaman? İşte atama takvimi ile 20 bin öğretmen ataması BRANŞ DAĞILIMI, taban puanları ve kontenjanları 2022!
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN? TAKVİM 2022
Milli Eğitiim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini paylaştı. İşte tarihler:
18 - 26 Temmuz Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması
29 Temmuz Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı
1 - 13 Ağustos Sözlü Sınavların Yapılması
16 Ağustos - Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı
17 - 18 Ağustos Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların alınması
22 Ağustos özlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması
27 - 31 Ağustos Atama Tercihlerinin Alınması
01 Eylül Atama Sonuçlarının Açıklanması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:
"Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var: Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç, önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır.
Böylece, hükûmetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı, 730 binden 750 bine çıkacaktır.
Bir başka ifadeyle, ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış oluyor. Yeni atama sürecinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum."
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya dair daha önce yaptığı açıklamada "Öğretmen ataması için Maliye Bakanlığı ile çalışmamızı tamamladık. Eylül'ün ilk haftası atama yapılacak şekilde süreci paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.
BRANŞ DAĞILIMI- KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı canlı yayında öğretmen atamalarına ilişkin açıklaması şöyle;
"Son 20 yılda öğretmen sayımızda çok ciddi bir artış oldu. Başarıdaki ana etkenlerden biri bu." diyen Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, öğretmenlerin sisteme kazandırılması için çok büyük fedakarlıklar yaptı. 1,2 milyon öğretmen olan bir eğitim sistemimiz var. Yaklaşık yüzde 75'i son 19 yılda atandı. 500 bin öğretmen varken bunların yüzde 40'ı kadındı. Şimdi 1,2 milyon öğretmenin yüzde 59'u kadın." dedi.