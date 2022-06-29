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    • Memur
    • 29.06.2022 12:16
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    • 29.06.2022 12:16
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    Özel güvenlik ÖGG sonuç ekranı! ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 98. dönem özel güvenlik sınav soru ve cevapları!

    ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görelisi sınav sonuçları sorgulama ekranı sınava giren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 98. ÖGG sınav sonuçları merak konusu oldu. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 98. ÖGG temel eğitim sınavına giren ve özel güvenlik sertifikasına sahip olmak isteyen adaylar sınav sonucunu bekliyor. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 98. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    98. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    98. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulama merak ediliyor. 26 Haziran tarihinde yapılan Özel Güvenlik temel eğitim sınavının ardından sonuçlar merakla bekleniyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 98. dönem özel güvenlik sınav soru ve cevapları! Özel güvenlik ÖGG sonuç ekranı!

    ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Özel Güvenlik 98. Temel Eğitim ve 74. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav talimatında ÖGG sınav soru ve cevapları 28 Haziran'da yayınlanacak.

    Söz konusu sınavın sonuçlarının açıklanmasının Temmuz ayında olması bekşeniyor.

    2022 ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

    ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

        ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

        Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

        Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.

        Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.
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        Haberler Memur Özel güvenlik ÖGG sonuç ekranı! ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 98. dönem özel güvenlik sınav soru ve cevapları!
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