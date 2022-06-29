Özel güvenlik ÖGG sonuç ekranı! ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 98. dönem özel güvenlik sınav soru ve cevapları!

98. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulama merak ediliyor. 26 Haziran tarihinde yapılan Özel Güvenlik temel eğitim sınavının ardından sonuçlar merakla bekleniyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 98. dönem özel güvenlik sınav soru ve cevapları! Özel güvenlik ÖGG sonuç ekranı!
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik 98. Temel Eğitim ve 74. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav talimatında ÖGG sınav soru ve cevapları 28 Haziran'da yayınlanacak.
Söz konusu sınavın sonuçlarının açıklanmasının Temmuz ayında olması bekşeniyor.
ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.