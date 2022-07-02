İŞKUR müjdeyi verdi! İlkokul mezunu 6000 TL maaşla çalışacak personel aranıyor... İşte iş ilanları ve başvuru şartları...

Günümüzde ilkokul mezunlarının iş arama süreçleri daha dar kapsamda ilerlemektedir. İşkur ile ilkokul mezunlarının iş olanakları her vakit daha geniş kısmı kapsar. Günümüzde genel olarak İşkur ilkokul mezunlarını işçi ya da destek personeli olarak iş olanağını sunmaktadır. Kamu alanlarında ilkokul mezunlarının destek personeli olarak yer almaları bugünümüzde daha sık yaşanmaktadır. Özelliklede belediye kurumlarındaki kadrolar yer almak amacıyla İşkur bir üstünlük oluyor. İşkur ilkokul mezunlarına özel iş ilanlarına da yer veriyor! İşte ilkokul mezunlarına özel iş ilanlarına dair ayrıntıların tamamı!
İŞKUR İlkokul Mezunu İş İlanları
Günümüzde ilkokul mezunları amacıyla belediye kurumları İşkur platformunda detaylı kadrolar açmıştır. Son günlerde ilkokul mezunları amacıyla İşkur ile sağlanan iş olanaklarının maaşları 6000 TL oluyor. Bu oran pek çok ilkokul mezununu heyecanlandırmaktadır.
Günümüzde belediye kurumları işçi statüsünde ilkokul mezunu aramaktadır. Özelliklede belli başlı belgelere sahip olan işçilerin olanakları daha fazladır. Büyükşehir belediyeleri bugünümüzde işçi personellerine daha çok ihtiyacı vardır. Günümüzde işçi personel arayan birkaç iş ilanı;
İstanbul Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 05.08.2022
Afyonkarahisar Karaadilli Belediyesi Memur Alım İlanı 01.07.2022
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 01.07.2022
İstanbul Güngören Belediyesi Memur Alım İlanı 01.07.2022
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 03.07.2022
Adana Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 22.07.2022
Yalova Altınova Belediyesi Memur Alım İlanı 03.08.2022
Siirt Belediyesi Memur Alım İlanı 22.07.2022
Siirt Tillo Belediyesi Memur Alım İlanı 27.07.2022
Gaziantep Nizip Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 12.08.2022
Sinop Dikmen Belediyesi Memur Alım İlanı 05.08.2022
İŞKUR İlkokul Mezunu Başvuru Şartları
Genel olarak İşkur doğrultusundan alınan personeller; kurumların sunmuş olduğu belirli koşulları sağlamaları gerekir. Belli başlı bu koşullar ise şunlardır;
- Makine işçisi arayanlar genel olarak makine sürücü belgesi istemektedir.
- Belirli bir tecrübe süreci koşulu bulunur.
- Bazı pozisyonlar amacıyla dil koşulu bulunur.
- Alanında uzmanlık aranır.
- Bilgisayar kullanım bilgi kapasitesi aranır.
- Genellikle erkek adaylar amacıyla askerlik koşulu bulunur.