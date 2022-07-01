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    • Memur
    • 01.07.2022 10:51
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    • 01.07.2022 11:01
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    Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 1 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyesinin diş hekimliği fakültesinde görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;
    1. Başvuru formu.
    2. YÖK formatında özgeçmiş.
    3. Yayın listesi.
    4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
    5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
    6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
    7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneği.
    8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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