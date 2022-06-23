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    • Memur
    • 23.06.2022 09:24
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    • 24.06.2022 09:31
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    TOGG işçi alımı ilanlar: 43 farklı pozisyonda personel alınıyor! İşte TOGG işçi alımı başvuru şartları ve maaşları…

    TOGG'un 43 farklı pozisyonda personel alımı yapacağını belirtmesinin ardından konu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOGG işçi alımı ne zaman ve TOGG işçi maaşları ne kadar sorusu yer alıyor. TOGG işçi alımı başvuru şartları ve konu hakkında daha detaylı bigli için haberimizin devamını takip edebilirsiniz. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yapılan Gemlik fabrikasının inşaatında sona yaklaşıldı. Bu nedenle üretim alanında çalışacak işçiler alınacağı beliritldi.

    takvim.com.tr
    TOGG 43 farklı pozisyonda personel alacak!

    TOGG tarafından işçi alımının gerçöekleşeceğinin belirtilmesinin ardından vatandaşlar konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle en sık aratılanlar arasında TOGG işçi alımı ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, TOGG işçi alımı ne zaman? TOGG başvuru şartları neler? TOGG 2022 işçi maaşları ne kadar? İşte detaylar...

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yapılan Gemlik fabrikasının inşaatında sona yaklaşıldı. Bu nedenle üretim alanında çalışacak işçiler alınacağı beliritldi. İşçi alınacağının beliritlmesinin ardından konuyla ilgili şartlar ve detaylar merak edildi. Kadrolar için gerekli olan şartlar da pozisyonlara göre açıklandı. TOGG sadece Türkiye ofisi için değil almanya ofisi için de alımlar gerçekleştiriecek.

    TOGG İşçi Alımı Başvuru Şartları Neler?

    TOGG işçi alımı başvuru şartları pozisyonlara başvuru yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. TOGG'un en yeni ilanları arasında elektrik elektronik sistem mühendisi ilk sırada yer alıyor. Bu pozisyona başvuru yapacak kişinin Gebze'de yer alacak fabrikada çalışacağı belirtildi. Elektrik elektronik sistem mühendisi için TOGG tarafından istenen şartlar şu şekilde;

    "Elektrik elektronik ya da bilgisayar mühendisliği programlarından mezun olmak. Elektrik elektronik sistem mühendisliği alanında en az 5 yıl deneyim. Otomotiv sistem mühendisliği deneyimi. ISO 26262 uygulamalarına aşina olmak. Dijital video işleme işinden anlamak. CAN, Ethernet, LIN, RF / BLT, GMSL, AUTOSAR, DOIP, ÜDS, SOMEIP, PREEVision, Linux, RTOS ve CAD / CAE uygulamalarına aşinalık. İleri düzeyde İngilizce."

    Sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler uzmanı başvuru şartları;

    "İşletme, endüstri mühendisliği, bilgisayar bilimleri veya diğer mühendislik programlarından mezun olmak. Sigorta sektöründe iş analizi, dijital dönüşüm ve danışmanlık gibi alanlarda en az 3 yıl deneyim. Veri odaklı iş modelleri, veri analitiği ve e-ticaret sektöründe bilgi sahibi olmak. İleri düzeyde İngilizce."

    TOGG'un aradığı diğer pozisyonlar ise şu şekilde

    "VR Modeler, iç iletişim uzmanı, kullanıcı deneyimleri tasarım uzmanı, yazılım mühendisi, dijital cüzdan ve ödeme sistemleri uzmanı, pazar analisti, güvenlik uzmanı, soğutma sistemleri uzmanı, dış ticaret uzmanı ve IT uzmanı."

        TOGG Fabrikası Nerede?

        TOGG için Gemlik tesisinin yüzde 99'unun tamamlandığı belirtildi. basınçlı hava tesisatının tamamlandığı, yumuşak su ve demiralize su sisteminin tamamlandığı, soğutma ve ısıtma süreçlerinin tamamlandığı ve deneme üretimine geçildiği aktarılanlar arasında bulunuyor. Ayrıca montaj tesisinin de yüzde 98 oranında tamamlandığı açıklandı.

        TOGG İşçi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

        TOGG işçi alımı başvurusu için TOGG'un LinkedIn hesabından veya mail yoluyla başvurualrınızı iletebilirsiniz. Dğer iş ilanlarını da TOGG'un resmi sitesindeki duyurular kısmından takip ederek haberdar olabilirsiniz.

        TOGG Kaç İşçi Alacak?

        TOGG'un yeni tesislerinin tamamlanmasının ardından yeni iş ilanlarını da açması bekleniyor. Konuyla ilgili belirtilenlere göre TOGG 2023 yılına kadar kademeli olarak 4.300 kişiye istihdam sağlayacak.

        TOGG İşçi Maaşları Ne Kadar?

        TOGG işçi maaşları hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. İşçiler için asgari ücretin üzerinde bir maaş verileceği tahmin edilirken AR-GE kısmında yer alanlar için oldukça yüksek miktarın verileceği konuşulmaktadır.

            TOGG Açılımı Nedir?

            TOGG açılımı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Açılımı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu olan bu şirket yerli üretimi desteklemesiyle bilinmektedir.

            TOGG işçi alımı ne zaman ve TOGG işçi maaşları hakkında detayları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
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