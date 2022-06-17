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    • Memur
    • 17.06.2022 06:59
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    • 17.06.2022 06:59
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    Boğaziçi Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi 8 araştırma görevlisi personel alım ilanı dikkat çekti.

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    Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak araştırma görevlilerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

    Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.

    SINAV TAKVİMİ
    Duyuru Başlama Tarihi : 16.06.2022
    Son Başvuru Tarihi : 30.06.2022
    Ön Değerlendirme Tarihi : 07.07.2022
    Sınav Giriş Tarihi : 18.07.2022
    Sonuç Açıklama Tarihi : 22.07.2022
    Başvuru Tipi : Şahsen / Posta
    Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.boun.edu.tr
    * Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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