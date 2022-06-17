Yeniden yönetici görevlendirme sonuçları sorgulama ekranı! Yönetici atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB açıklanan iller listesi

Yönetici atama sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Bulundukları okullarda görev süresi dolan yöneticiler yeniden görevlendirilecek. Gerçekleştirilen sürecin sonuçları merak ediliyor. Peki Yönetici atama sonuçları açıklandı mı? İşte Yeniden yönetici görevlendirme sonuçları sorgulama ekranı ve 2022 MEB açıklanan iller listesi...
YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Son dakika haberi... Yönetici atama sonuçları il bazında açıklanmaya başlandı.
MEB YENİDEN YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER LİSTESİ 2022
MEB yönetici atama sonuçları için görevlendirme sonuçları açıklanana iller şöyle;
Düzce
Osmaniye
Yalova
Ardahan
Şırnak
Kırıkkale
Bayburt
Aksaray
Zonguldak
Yozgat
Uşak
Şanlıurfa
Trabzon
Tokat
Sivas
Samsun
Rize
Ordu
Niğde
Sakarya