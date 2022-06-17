Yeniden yönetici görevlendirme sonuçları sorgulama ekranı! Yönetici atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB açıklanan iller listesi

Yönetici atama sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Bulundukları okullarda görev süresi dolan yöneticiler yeniden görevlendirilecek. Gerçekleştirilen sürecin sonuçları merak ediliyor. Peki Yönetici atama sonuçları açıklandı mı? İşte Yeniden yönetici görevlendirme sonuçları sorgulama ekranı ve 2022 MEB açıklanan iller listesi...