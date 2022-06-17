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    • Memur
    • 18.06.2022 11:53
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    • 18.06.2022 11:53
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    Yeniden yönetici görevlendirme sonuçları sorgulama ekranı! Yönetici atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB açıklanan iller listesi

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yönetici atama ve yeniden görevlendirme sonuçları il il açıklanmaya başlandı. İl müdürlükleri üzerinden listeler kontrol edilebiliyor. Peki hangi illerde yönetici atama sonuçları açıklandı? İşte Yeniden yönetici görevlendirme sonuçları sorgulama ekranı ve 2022 MEB açıklanan iller listesi...

    YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Yönetici atama sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Bulundukları okullarda görev süresi dolan yöneticiler yeniden görevlendirilecek. Gerçekleştirilen sürecin sonuçları merak ediliyor. Peki Yönetici atama sonuçları açıklandı mı? İşte Yeniden yönetici görevlendirme sonuçları sorgulama ekranı ve 2022 MEB açıklanan iller listesi...

    YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Son dakika haberi... Yönetici atama sonuçları il bazında açıklanmaya başlandı.

    MEB YENİDEN YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER LİSTESİ 2022

    MEB yönetici atama sonuçları için görevlendirme sonuçları açıklanana iller şöyle;

    Düzce

    Osmaniye

    Yalova

    Ardahan

    Şırnak

    Kırıkkale

    Bayburt

    Aksaray

    Zonguldak

    Yozgat

    Uşak

    Şanlıurfa

    Trabzon

    Tokat

    Sivas

    Samsun

    Rize

    Ordu

    Niğde

    Sakarya

        Nevşehir

        Muş

        Muğla

        Mardin

        K.maraş

        Manisa

        Malatya

        Kütahya

        Konya

        Kayseri

        Kırşehir

        Kars

        Kasmonu

        İzmir

        İstanbul

        Hatay

        Hakkari

        Gümüşhane

        Giresun

        Erzurum

        Elazığ

        Diyarbakır

        Denizli

        Çorum

        Bolu

        Bingöl

        Aydın

        Artvin

        Adıyaman

        Adana
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        Haberler Memur Yeniden yönetici görevlendirme sonuçları sorgulama ekranı! Yönetici atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB açıklanan iller listesi
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