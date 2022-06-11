Jandarma astsubay sonuçları açıklandı mı? JSGA Sonuç sorgulama ekranı: jandarma.gov.tr adresinde...

28. dönem POMEM sonuçlarının açıklanmasının ardından jandarma başvuru sonuçları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Jandarma olmak için başvuruda bulunan adaylar sonuç sorgulama yapıyor. Peki JANDARMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Jandarma astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet ekranı ve sonuç sorgulama linki: jandarma.gov.tr...
JANDARMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Jandarma Astsubay sonuçları henüz açıklanmadı. https://vatandas.jandarma.gov.tr/ptm/giris adresi üzerinden duyuruları yakından takip edebilirsiniz.
PERSONEL VE ÖĞRENCİ TEMİN SİSTEMİ
JANDARMA ASTSUBAY SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Temini yapılan açıklamada, ''2022 Yılı İçin Sahil Güvenlik Komutanlığına Sözleşmeli Astsubay temin edilecektir. Başvurularınızı 08-23 Aralık 2021 tarihleri arasında vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden yapabilirsiniz.'' denilmişti.