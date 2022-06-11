Jandarma astsubay sonuçları açıklandı mı? JSGA Sonuç sorgulama ekranı: jandarma.gov.tr adresinde...

28. dönem POMEM sonuçlarının açıklanmasının ardından jandarma başvuru sonuçları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Jandarma olmak için başvuruda bulunan adaylar sonuç sorgulama yapıyor. Peki JANDARMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Jandarma astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet ekranı ve sonuç sorgulama linki: jandarma.gov.tr...