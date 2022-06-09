Gebze Teknik Üniversitesi 14 öğretim üyesi alımı yapacak

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 14 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

- Başvuru Dilekçesi* (Üniversitemiz Web Ana Sayfasında Link Verilmek Suretiyle Yayımlanacaktır.)

- T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ve 6 (Altı) Adet Fotoğraf (Doktor Öğretim Üyesi Başvuruları İçin 1 (Bir) Adet Fotoğraf)

- YÖKSİS Formatında Özgeçmiş ve Eserler Listesi

- Lisans ve Lisansüstü Diplomaları ile Yurt Dışından Alınmış Diplomalar için YÖK Denklik Belgeleri (Onaylı Kopyası)** ya da (e-Devlet Kabul Edilir)

- Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvurular için Doçentlik Belgesi (Onaylı Kopyası)**,

- Yabancı Dil Belgesi (e-Devlet Kabul Edilir)

- AYDEK Başvuru Sonucu *** (onaylı kopyası)**,

- 1 adet USB Bellek/CD/DVD (İstenilen Belgeler, Makaleler, Bildiriler, Kitap bölümleri, vb. eserlerin tam metni ve eserlere yapılan atıflar-eser listesine göre numaralandırılmış)

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın