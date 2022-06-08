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    • Memur
    • 08.06.2022 10:35
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    • 08.06.2022 10:35
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    İstanbul Teknik Üniversitesi 85 sözleşmeli personel alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi 85 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Teknik Üniversitesi 85 sözleşmeli personel alacak

    İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 85 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, sağlık teknikeri gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler
    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
    b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.
    c) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya
    erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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