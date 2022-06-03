Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin ziraat mühendisi, avukat, gıda mühendisi, orman mühendisi vs. olarak görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

Tarım ve Orman Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.800 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Tercihlerin ÖSYM Başkanlığınca 2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında alınması planlanmaktadır.

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