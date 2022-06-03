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    • Memur
    • 03.06.2022 12:02
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    • 03.06.2022 12:02
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    Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    1800 sözleşmeli personel alımı yapacak

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin ziraat mühendisi, avukat, gıda mühendisi, orman mühendisi vs. olarak görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler
    Tarım ve Orman Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.800 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Tercihlerin ÖSYM Başkanlığınca 2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında alınması planlanmaktadır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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