Eskişehir Teknik Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 21 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin; profesör adayları için 14. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adayları için 9. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı ve doktor öğretim üyesi adayları için 6. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı elektronik ortamda (flash bellek içerisinde) ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde "Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İki Eylül Kampüsü - ESKİŞEHİR" adresine 'şahsen' teslim etmeleri gerekmektedir.

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