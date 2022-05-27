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    • Memur
    • 27.05.2022 15:42
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    • 27.05.2022 15:44
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    EGM POLİS ŞARK TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI! İl içi tayinler açıklandı mı? İpka ne demek? POLNET Polis tayin sonuçları sorgulama ekranı

    Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (35.874) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri hakkında son dakika açıklama geldi. Peki EGM Polis tayin sonuçları açıklandı mı? İl içi tayinler açıklandı mı? İpka ne demek? İşte POLNET Polis şark tayin sonuçları sorgulama ekranı ve merakla araştırılan soruların yanıtları...

    EGM Polis tayin sonuçları açıklandı mı?

    Emniye Genel Müdürlüğünden (EGM) il içi tayin sonuçları hakkında son dakika açıklama yapıldı. 35.874 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilen açıklamada merakla beklenen sonuçlar hakkında bilgi verildi. Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru binlerce kişi bir süredir tayin sonuçlarını bekliyordu. Peki EGM tayin sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İpka ne demek polis?

    EGM POLİS TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

    Son dakika haberine göre EGM polis tayin sonuçlarını açıkladı.

    1'inci bölgeden 2'nci bölgeye (16.957) personelin,

    2'nci bölgeden 1'inci bölgeye (17.024) personelin,

    2'nci bölgeden 2'nci bölgeye (1.893) personelin atama işlemleri tamamlandı.

    POLİS TAYİN SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polis yer değiştirme ve tayin sonuçları belli olduğunda başvuran emniyet personellerinin telefonlarına SMS üzerinden iletilecek.

    Ayrıca sonuçları görüntülemek isteyenler, POLNET sistemi üzerinden de kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine erişim sağlayabilecek.

    EGM tarafından yapılan açıklama şöyle:

    ''Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki yeni düzenleme ile beraber illerin görev sürelerinin düşürülmesi sonucunda, birinci ve ikinci şark görevinde bulunan (7.500) civarında personelimiz batı illerine dönmeye hak kazanmış olup, bunlar arasından batı illerine atanmak isteyenlerin atamaları yapılmıştır.

    Ayrıca ikinci şark görevini bitirmiş olan (7.688) personelden, (4.928) personelimiz eski çalıştıkları iller de dahil olmak üzere, büyük oranda ilk tercihlerine atamaları yapılmış, (2.760) personelin ise talepleri doğrultusunda ipkaları yapılmıştır.

    Yönetmelikte yapılan değişiklik çerçevesinde, çocukları 7. Sınıf, 11. Sınıf ve üniversitede son sınıfa geçecek olan (4.089) personelimizin ipka talepleri kabul edilmiştir.

    Halen şark görevinde olan ancak yönetmelikte yapılan düzenleme ile şark görevinden muaf tutulan (268) şehit ve gazi yakınımız, tercihleri doğrultusunda istedikleri yerlere atanmışlardır.

    Ayrıca teşkilat mensuplarımızdan (50) yaş ve üzeri olan (6.705) personelimizin ipkaları talepleri doğrultusunda kabul edilmiştir.''

        POLİS TAYİN SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polis yer değiştirme ve tayin sonuçları belli olduğunda başvuran emniyet personellerinin telefonlarına SMS üzerinden iletilecek.

        Ayrıca sonuçları görüntülemek isteyenler, POLNET sistemi üzerinden de kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine erişim sağlayabilecek.

        İPKA NE DEMEK POLİS?

        Tayin atama veya görev yeri değişikliği oldu zamanlarında adı sıkça duyulan, polislikte ipka etme nedir?

        İpka Anlamı: Yerinde bırakmak, kaldırmamak, önceki durumuna gelme anlamına gelmektedir. Kısacası bir görevde görev yeri değişikliklerinde atama tayin olma gibi durumlarda atanmama ve eski görev yerine devam etme durumuna "İpka" denmektedir.

        Polislikte ipka etme: Polislikte ipka etme yerinde bırakma yani şark görevi veya başka yerlere gönderilen polislerin eski yerlerine kalmaları için verdikleri dilekçeye ipka dilekçesi denir.
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        Haberler Memur EGM POLİS ŞARK TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI! İl içi tayinler açıklandı mı? İpka ne demek? POLNET Polis tayin sonuçları sorgulama ekranı
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