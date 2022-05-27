EGM POLİS ŞARK TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI! İl içi tayinler açıklandı mı? İpka ne demek? POLNET Polis tayin sonuçları sorgulama ekranı

POLİS TAYİN SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polis yer değiştirme ve tayin sonuçları belli olduğunda başvuran emniyet personellerinin telefonlarına SMS üzerinden iletilecek.

Ayrıca sonuçları görüntülemek isteyenler, POLNET sistemi üzerinden de kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine erişim sağlayabilecek.

EGM tarafından yapılan açıklama şöyle:

''Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki yeni düzenleme ile beraber illerin görev sürelerinin düşürülmesi sonucunda, birinci ve ikinci şark görevinde bulunan (7.500) civarında personelimiz batı illerine dönmeye hak kazanmış olup, bunlar arasından batı illerine atanmak isteyenlerin atamaları yapılmıştır.

Ayrıca ikinci şark görevini bitirmiş olan (7.688) personelden, (4.928) personelimiz eski çalıştıkları iller de dahil olmak üzere, büyük oranda ilk tercihlerine atamaları yapılmış, (2.760) personelin ise talepleri doğrultusunda ipkaları yapılmıştır.

Yönetmelikte yapılan değişiklik çerçevesinde, çocukları 7. Sınıf, 11. Sınıf ve üniversitede son sınıfa geçecek olan (4.089) personelimizin ipka talepleri kabul edilmiştir.

Halen şark görevinde olan ancak yönetmelikte yapılan düzenleme ile şark görevinden muaf tutulan (268) şehit ve gazi yakınımız, tercihleri doğrultusunda istedikleri yerlere atanmışlardır.

Ayrıca teşkilat mensuplarımızdan (50) yaş ve üzeri olan (6.705) personelimizin ipkaları talepleri doğrultusunda kabul edilmiştir.''