2022 MEB son dakika: Seminer uzaktan mı, online mi? Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmenlere seminer izni kaç gün?

MEB SEMİNER İZNİ SON DAKİKA 2022 Öğretmenlere iki müjde birden! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çokça araştırılan Öğretmenlere seminer izni kaç gün? Seminer uzaktan mı, online mi? Öğretmen seminer haftası ne zaman? sorulara yanıt verdi.
ÖĞRETMEN SEMİNER İZNİ KAÇ GÜN?
Öğretmen seminerleri 20-24 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Seminerler toplamda 5 gün sürecek.
SEMİNER UZAKTAN MI, ONLİNE Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen seminerlerinin uzaktan, online ortamda yapılacağını açıkladı. Özer konuya ilişkin, ''Öğretmen Bilişim Ağı ile uzaktan eğitim yoluyla mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. '' dedi.
ÖĞRETMENLER SEMİNER HAFTASINDA İDARİ İZİNLİ Mİ SAYILACAK?
Milyonlarca öğretmenin en çok merak ettiği sorulardan biri de idari izin konusuydu. Bakan Özer bununla ilgili olarak da, "Mesleki çalışma dönemlerinde, ikinci dönem ve ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonra 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde yani seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz, okula gelmeyecekler. Öğretmen Bilişim Ağı ile uzaktan eğitim yoluyla mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar.'' diye konuştu.