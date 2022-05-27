2022 MEB son dakika: Seminer uzaktan mı, online mi? Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmenlere seminer izni kaç gün?

ÖĞRETMENLER SEMİNER HAFTASINDA İDARİ İZİNLİ Mİ SAYILACAK?

Milyonlarca öğretmenin en çok merak ettiği sorulardan biri de idari izin konusuydu. Bakan Özer bununla ilgili olarak da, "Mesleki çalışma dönemlerinde, ikinci dönem ve ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonra 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde yani seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz, okula gelmeyecekler. Öğretmen Bilişim Ağı ile uzaktan eğitim yoluyla mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar.'' diye konuştu.