EGM polis şark tayin tarihleri ve atama sonuçları belli oldu mu? Polis tayinleri açıklandı mı 2022? Polis tayin yerleri listesi...

EMNİYET'TEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Mart ayında yapılan düzenleme ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ndeki değişikliklerle personelin, öğretim gören çocuğu olması durumunda, ipka taleplerinin kabul edilmesinin düzenlendiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, düzenlemeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada "Personelimizden gelen talepler ve İl Emniyet Müdürlüklerimizin de görüşleri doğrultusunda il ve ilçelerin görev süreleri yeniden düzenlenmiş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde bulunan il ve ilçelerin süreleri büyük oranda düşürülmüştür.

Nitekim halen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerimizde görev yapan yaklaşık 62 bin personelimiz yapılan değişiklikteki sürelere tabi olacak ve bu durumdan yararlanacaktır. Hizmet süresi artan yerlerde halen görev yapan personelimiz ise artıştan etkilenmeyecektir.

Ayrıca 2'nci Şark görevini yapmakta olan personelimiz, görev süresi 2 yıl olan birimler haricinde, yeni düzenlenen sürelerden 1 yıl eksik görev yapması durumunda şark görevini tamamlamış sayılacaktır. Ancak Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personel, bu uygulamaya tabi tutulmayacaktır" denildi.