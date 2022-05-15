Hâkimler ve Savcılar Kurulu sözleşmeli personel alımı yapacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 27 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin şoför ve hizmetli gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Hakimler ve Savcılar Kurulu sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;



1- Türk vatandaşı olmak,

2- Son başvuru günü olan 03/06/2022 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

3- Sözleşmeli büro personeli için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (Usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.) sahip bulunmak,

4- Sözleşmeli şoför pozisyonu için en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az B sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5- Sözleşmeli hizmetli pozisyonu için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

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