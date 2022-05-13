97. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı! 13 Mayıs Özel Güvenlik Sınavı ÖGG sonuçları açıklandı!

Özel güvenlik olarak kariyer hedefleyenler ÖGG sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor. 24 Nisan tarihinde tamamlanan Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi sınavının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ÖGG sınav duyurusu ile sınavda ter döken adaylar sonuçların hangi tarihte açıklanacağı hakkında bilgi edinmek istiyordu ve belli oldu. Özel Güvenlik Sınavı sonuçları erişime açıldı. 97. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranına içeriğimizden ulaşabilirsiniz.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim Ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Nisan tarihinde yapıldı ve sonuçların 13 Mayıs tarihinde açıklandı. Sınav sonuçları, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" üzerinden açıklandı.
ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sına v sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.