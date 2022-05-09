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    • Memur
    • 09.05.2022 11:19
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    • 09.05.2022 11:19
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    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 10 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 10 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İzzet Baysal Üniversitesi 10 öğretim üyesi alımı yapacak

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    - Başvuruda istenen belgeler
    * Başvuru dilekçesi (Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçesinde başlıca araştırma eserini de belirtmesi gerekmektedir.)
    * Nüfus cüzdanı fotokopisi
    * 1 (bir) adet fotoğraf
    * Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)
    * Özgeçmiş ve eserler listesi
    * Yabancı dil belgesi
    * Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu
    * Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadroları için 6 (altı) Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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