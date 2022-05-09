10 Mayıs Yönetici atama sonuçlarına nereden bakılır? MEB yönetici atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman? MEB Yönetici Atama Takvimi 2022!

Müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyenler için haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı yönetici görevlendirme takvimini yayımlamıştı 2022 Yılında ilk defa ve yeniden Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimi listelendi. Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak aynı veya farklı eğitim kurumlarında yeniden görevlendirileceklerin değerlendirilmesi işlemleri 18-29 Nisan tarihlerinde yapılmıştı. Sonuçların ilanı bugün duyurulacak. Peki, yönetici atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler haberimizde!