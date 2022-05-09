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    • Haberler
    • 10.05.2022 10:38
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    • 10.05.2022 10:38
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    10 Mayıs Yönetici atama sonuçlarına nereden bakılır? MEB yönetici atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman? MEB Yönetici Atama Takvimi 2022!

    Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimleri ektedir.

    takvim.com.tr
    MEB yönetici atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman?

    Müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyenler için haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı yönetici görevlendirme takvimini yayımlamıştı 2022 Yılında ilk defa ve yeniden Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimi listelendi. Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak aynı veya farklı eğitim kurumlarında yeniden görevlendirileceklerin değerlendirilmesi işlemleri 18-29 Nisan tarihlerinde yapılmıştı. Sonuçların ilanı bugün duyurulacak. Peki, yönetici atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler haberimizde!

    İLK DEFA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

    YENİDEN YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

    YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İl Değerlendirme komisyonu tarafından müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak aynı veya farklı eğitim kurumlarında yeniden görevlendirileceklerin değerlendirilmesi işlemleri 18-29 Nisan tarihlerinde yapıldı.
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        Haberler Haberler 10 Mayıs Yönetici atama sonuçlarına nereden bakılır? MEB yönetici atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman? MEB Yönetici Atama Takvimi 2022!
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