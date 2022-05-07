egm.gov.tr: 2022 EGM 97.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları son dakika! 97. dönem özel güvenlik sınav sonuç ekranı

97. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı 24 Nisan'da gerçekleştirildi. Sınavın ardından adayların 97. ÖGG sonuçları için heyecanlı bekleyişe başladı. Aynı zamanda adaylar arama motorlarında ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. ÖGG sınav sonuç tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler.
Özel güvenlik sınav sonuçlarının duyurulacağı tarih hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim Ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavına giren adaylar soruların ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Sonuçlar mayıs ayı içerisinde açıklanacak.
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel güvenlik sınav sonuçlarının 13 Mayıs tarihinde açıklanması planlanılıyor.