5 MAYIS OGM KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN! OGM kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgula! İL İL OGM KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

OGM kura sonuçları gündemde yer almaya devam ediyor. Binlerce kişi yaşadığı ilde kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceğini ve sonuçları hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki OGM kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte İL İL OGM KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ MAYIS 2022 ve OGM kura çekimi canlı yayın izleme linki...