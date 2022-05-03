Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 öğretim elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim elemanlarının hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.



İşte Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı için bilgiler

Dilekçe (www.aku.edu.tr internet adresinde DUYURULAR bölümünde yer alan dilekçe örneği doldurulacaktır. Dilekçesiz yapılan başvurular ile imzasız dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.)

ALES Sonuç Belgesi. (Kadro detaylarında ALES'ten muaf olan kadrolar için zorunlu değildir, sonuç belgesi sonuç açıklama tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.) "Kontrol Kodu / Doğrulama Kodu" yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi. (Kadro detaylarında yabancı dilden muaf olan kadrolar için zorunlu değildir.) ÖSYM ve YÖKDİL belgelerinde "Kontrol Kodu/Doğrulama Kodu" yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. ÖSYM ve YÖKDİL dışındaki yabancı dil belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği olmalıdır. ÖSYM ve YÖKDİL sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süresinde sınırlama yoktur. Diğer eşdeğer kabul edilen sınavlar, başvuru tarihini gösteren belge ile birlikte sunulması kaydıyla, sınav sonuç belgesinin üzerinde belirtilen geçerlilik süresince geçerlidir.

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