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    • Memur
    • 29.04.2022 10:44
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    • 29.04.2022 10:44
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    İstanbul Ticaret Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi 13 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Ticaret Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

    İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 13 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu'nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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