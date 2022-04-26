OGM 5 bin geçici işçi kura çekimi yapıldı mı, ne zaman? OGM kura sonuçları 2022 sorgulama! OGM kura sonucu isim listesi!

OGM kura çekimi hakkında aramalar hız kazandı.OGM işçi alımı için İŞKUR üzerinden açık pozisyonlara başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar, sonraki aşama olarak sözlü ve uygulama sınavına girecek. Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Peki, OGM kura çekimi yapıldı mı, ne zaman? 5 bin geçici işçi kura sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler!
OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alımı kura çekiminin 28 Nisan'da yapılması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama gelmedi.
GENEL ŞARTLAR
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,