OGM 5 bin geçici işçi kura çekimi yapıldı mı, ne zaman? OGM kura sonuçları 2022 sorgulama! OGM kura sonucu isim listesi!

OGM kura çekimi hakkında aramalar hız kazandı.OGM işçi alımı için İŞKUR üzerinden açık pozisyonlara başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar, sonraki aşama olarak sözlü ve uygulama sınavına girecek. Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Peki, OGM kura çekimi yapıldı mı, ne zaman? 5 bin geçici işçi kura sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler!