Tarsus Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak (Öğretim üyesi alım ilanları)

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 14 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personelin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Tarsus Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı için bilgiler:



Başvuruda istenen belgeler: Başvuru yapılan birimi belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, e-Devlet üzerinden alınacak olan adli sicil belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrolarına başvuranlar için) (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir)



Adaylar; özgeçmiş, yayın listesi, Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi'ndeki puan tablosunun doldurulmuş hali, başlıca araştırma eseri (profesörlük başvuruları için), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan başvuru dosyalarını Profesör kadrosu için 7 takım [1 fiziksel+6 dijital (CD veya Flash Bellek)], doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosu için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek)] olarak teslim eder.

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