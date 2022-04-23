MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercih son gün ne zaman? MSÜ TERCİH YAP!

2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca öğrenci, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesine girmek için sınavlarını tamamladı ve tercih işlemlerini yapıyor. MSÜ hayali kuran öğrenciler MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!
MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adaylar, 8 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar tercihlerini yapacak.
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2022 MSÜ tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. Adaylar tercihleri ise 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında tercih yapamayan adaylar için 2. seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.
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