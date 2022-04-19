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    • Memur
    • 19.04.2022 11:11
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    • 19.04.2022 11:11
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    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 20 uzman yardımcısı alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 20 uzman yardımcısı alım ilanı dikkat çekti.

    RTÜK 20 uzman yardımcısı alacak

    RTÜK tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 20 uzman yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak uzman yardımcılarının hangi fakülte ve bölümlerden mezun olması gerektiği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte RTÜK uzman yardımcısı alım sınavı için bilgiler
    Yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,
    b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olmaları,
    c) 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları (01/01/1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar),
    ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 veya 2021 yılında A Grubu kadrolar için yapılan KPSS'den, başvuruda bulunulan puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmaları,
    d) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavının (YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça bölümlerinden asgari (D) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, 2020, 2021 veya 2022 yılında sahip olmaları,
    e) KPSS'den, Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden öğrenim dalları itibariyle görev yapmak için tercih ettikleri Üst Kurulumuz birimlerine göre en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş olmaları (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.),
    f) Süresi içinde başvuru yapmış olmaları, gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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