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    • Memur
    • 15.04.2022 10:22
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    • 15.04.2022 10:22
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    Karayolları Genel Müdürlüğü 224 sözleşmeli personel alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Karayolları Genel Müdürlüğü 224 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    KGM 224 sözleşmeli personel alımı yapacak

    Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 224 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin mühendis, tekniker, avukat, büro personeli gibi pozisyonlarda görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler
    Karayolları Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" a göre istihdam edilmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme ile Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle; 38 Mühendis, 61 Tekniker, 115 Büro Personeli, 5 Avukat, 2 Şehir Plancısı, 3 Mimar olmak üzere toplam 224 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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